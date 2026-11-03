Soldado de Milei: Cornejo mandó un proyecto de ley luego de los anuncios de Caputo

El Gobierno de Mendoza prepara un nuevo esquema de alivio fiscal y financiero para las pequeñas y medianas empresas, con medidas destinadas a facilitar la regularización de deudas tributarias y reducir la presión sobre los contribuyentes.

El paquete será enviado a la Legislatura mediante un proyecto de ley y se inscribe en la línea de las disposiciones anunciadas por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Horas antes, el petrismo había metido un proyecto a modo de presión al Gobierno.

Una de las principales medidas contempla que la Administración Tributaria Mendoza (ATM) suspenda los embargos hasta el 31 de diciembre de 2026 para las deudas posteriores al 1 de enero de 2025. El plazo podría extenderse por otros seis meses.

La propuesta también amplía las posibilidades de financiación. Los contribuyentes podrán incorporar obligaciones impositivas vencidas hasta el 30 de septiembre de 2026 en planes de pago de hasta 18 cuotas. Actualmente, para las deudas correspondientes al año en curso, el máximo previsto es de 12 pagos.

Otro cambio apunta a las empresas que acumularon créditos fiscales por retenciones de Ingresos Brutos. El proyecto les permitirá utilizar esos saldos a favor para cancelar obligaciones correspondientes a impuestos patrimoniales provinciales, una alternativa que busca evitar que mantengan créditos acumulados mientras deben afrontar otros vencimientos.

En materia de sanciones, el Ejecutivo propone una reducción de hasta el 50% de las multas de Ingresos Brutos y Sellos para quienes regularicen sus obligaciones antes del 31 de diciembre de este año.

También habrá una modificación en los intereses que aplica ATM por deudas tributarias. La tasa resarcitoria, correspondiente a contribuyentes en mora, bajaría del 2,5% al 2% mensual, mientras que la punitoria, aplicada a obligaciones en instancia judicial, pasaría del 4% al 3,5%.

El paquete busca ofrecer alternativas a empresas que acumularon compromisos fiscales y tienen dificultades para ponerse al día sin comprometer su funcionamiento.

Por ahora, se trata de una propuesta que deberá ser discutida y aprobada por la Legislatura. La puesta en marcha de los beneficios dependerá de la sanción de la ley, que pretende dar mayor margen financiero a las pymes y facilitar la recuperación de las deudas con el fisco provincial.