Search
Instagram Facebook Twitter
calor
pronóstico

Sol sin descanso para el Valle de Uco: un fin de semana largo y ultra veraniego

Se avecina un fin de semana de sol pleno y temperaturas en ascenso para los tres departamentos del Valle de Uco.

El viernes será el día más fresco del trio: el cielo estará mayormente despejado, con una máxima rondando los 26 °C y mínimas durante la noche que bajarán a unos 15 °C, ideal para salir de día pero con algo de frescura al caer la tarde.

El sábado va a subir bastante la temperatura: el sol se va a imponer con fuerza, y se espera una máxima cercana a los 31 °C, mientras que el piso nocturno se mantendrá en torno a los 18 °C. Es un día perfecto para aprovechar actividades al aire libre, con protección solar y agua para mantenerte fresco.

El domingo se lleva la palma: va a ser el más caluroso del finde. Se prevé una máxima de 33 °C, bajo un cielo totalmente despejado. La noche seguirá siendo cálida, con mínimas nuevamente cerca de los 18 °C. Si vas a estar por el valle, conviene planear actividades al aire libre para las mañanas o después de las 18 hs, cuando el calor empiece a ceder un poco.

ETIQUETAS:

pronósticoTunuyánTupungatoValle de Ucosan carlos

+ Noticias

pronóstico

Sol sin descanso para el Valle de Uco: un fin de semana largo y ultra veraniego

Por: Génesis Sandoval

TOP 5

Mendoza quedó entre las provincias con peores salarios del país: el informe que entristece

Por: Redacción NDI

oportunidad

Histórico: el equipo de Rugby de la cárcel jugará contra Los Tordos en el Malvinas Argentinas

Por: Redacción NDI

CIUDAD DE MENDOZA

Fin de semana POP: la magia vuelve a las Aguas Danzantes

Por: Violeta Díaz Costa

Emergencia

Acción inmediata en Tunuyán: el municipio lideró la respuesta tras el feroz Zonda

Por: Redacción NDI

festejo

Tunuyán abrió nuevos cupos para la Maratón Aniversario 2025

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter