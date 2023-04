En el fútbol, como en cualquier otro ámbito de la vida, suele haber sesgos hacia exacerbar positivamente aquello en lo que nosotros creemos, y negativamente aquello que a nosotros no nos gusta.

Esto es lo que en ciencia se conoce como el sesgo hacia la búsqueda de la confirmación: es decir, encontrar argumentos que demuestren que yo estoy en lo correcto. Te invito a revisar situaciones de la vida cotidiana, para confirmar esta teoría.

Esto viene a colación de que a raíz de lo ocurrido esta semana con el Club Atlético Independiente, se reabrió el debate acerca de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino. Anticipo que estoy en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino, especialmente en el club del que soy hincha.

Pero para que mi opinión no pueda catalogarse dentro de situaciones como la mencionada en el párrafo primero, prefiero defender mi hipótesis con argumentos objetivos.

Un ejemplo de lo comentado en el primer párrafo puede caber a aquellos que defienden a las SAD mirándose en el espejo de los Manchester City, pero olvidando incluir en el análisis a una multiplicidad de Clubes SAD que por malas gestiones tuvieron la suerte contraria.

Esto es porque aquel que ve con buenos ojos las llegadas de las SAD, va a tener el sesgo de mirar únicamente aquellas que han sido exitosas.

Pero entremos a algunos argumentos fácticos que describo en mi libro De Arco a Arco respecto de por qué las SAD no son la respuesta a las ineficiencias de algunas asociaciones civiles:

En primer lugar, porque creo que en Argentina el problema no es de gestión deportiva sino social, y a las SAD (así como a las asociaciones civiles) las gestionan personas, con los mismos vicios y defectos. ¿O acaso no nos hemos cansado de escuchar acerca de Sociedades Anónimas Comerciales que quiebran, se funden, desaparecen; o que son desfalcadas por sus dueños? Lo mismo sucede con las SAD, y hay infinidad de historias de Sociedades Anónimas Deportivas que han desaparecido, que han sido descendidas administrativamente, o que se han sumido en un fracaso eterno del que nunca han podido resucitar. Pero claro quién defiende a las SAD (ya sea por convicción o por beneficios) va a tener la inclinación a no poner esto en la balanza.

Por otro lado, entiendo que las dos principales diferencias entre una Asociación Civil y una Sociedad Anónima Deportiva radican, en primer lugar, en que a las SAD les cabe la ley de insolvencia que regula a toda sociedad anónima; y que además pueden financiarse por una vía adicional pero solo una diferente a aquellas con las que hoy cuentan las Asociaciones Civiles: los aportes de capital de sus accionistas.

Centrémonos en esta última diferencia. Aquellos que venimos del mundo de las finanzas sabemos muy bien que endeudarse con un accionista (que es lo que en definitiva representan los aportes de capital) es mucho más caro que endeudarse con un tercero.

Con lo cual, una empresa conducida racionalmente va a buscar primero financiamiento en el mercado de deuda, y solamente llegará a buscar aportes de capital en situaciones extremas: situaciones como falta de acceso al financiamiento o riesgo de quiebra.

Pero como yo brego por gestión de entidades deportivas eficientes, profesionales y racionales, esta última diferencia pierde fuerza por sí sola porque nunca deberíamos llegar al punto en el que un club de fútbol esté con la soga al cuello y la lengua afuera.

En cualquier caso, los problemas que tienen nuestros clubes son producto de diferentes razones que por lo general se repiten; empezando por estructuras de gobernanza débiles en las que no se respetan los estatutos, la división de poderes, en las que la estructura de gobierno es jerárquica, piramidal, casi militar, y a los presidentes no hay quien les diga que no. Y esto pasa también en las sociedades anónimas.

También, noto que cada vez hay menos dirigentes con vocación de servicio y más dirigentes con vocación de poder, lo que ha dado lugar a que en los clubes de fútbol se mezclen toda una serie de cosas que no solo no benefician al club, sino que además lo perjudican: la política nacional, los grandes grupos empresarios… ¿A ustedes les parece que con las SAD vamos a resolver este problema?

Por eso sostengo que el problema en Argentina no es de gestión deportiva sino social, y en la medida en que el límite entre lo bueno y lo malo siga siendo difuso, ningún cambio en la personería jurídica de ningún club va a resolver los problemas de los clubes del fútbol argentino.

Por: Luis Belli