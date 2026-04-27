Sobrevivieron al botulismo y contaron cómo lograron volver a casa en Tunuyán tras seis meses internados

Lo que parecía una cena más terminó en una emergencia que cambió todo. El 29 de octubre, en su casa de Vista Flores, la familia Arrué compartió una sopa acompañada con salsa casera sin imaginar que sería el inicio de un cuadro de botulismo tipo A (una enfermedad poco frecuente pero potencialmente mortal). Horas después, Manuel y su hija Lara comenzaron con síntomas graves y fueron trasladados de urgencia al Hospital Scaravelli, donde quedaron internados sin volver a casa durante meses.

La evolución fue crítica desde el primer momento. Ambos sufrieron una parálisis progresiva que afectó funciones vitales (como la respiración y el movimiento muscular), lo que obligó a intervenciones complejas como intubación, traqueotomía y alimentación por sonda. Manuel permaneció internado cuatro meses y Lara más de cinco, atravesando un proceso donde incluso perdieron la capacidad de hablar y moverse. “Yo estuve dos meses con los ojos cerrados”, recordó la adolescente, consciente pero sin fuerza para abrirlos.

La recuperación fue lenta y profundamente humana. Sin poder comunicarse con la voz, desarrollaron otras formas: gestos, lectura de labios y escritura en pizarras (una adaptación clave en medio del aislamiento). En paralelo, el acompañamiento médico y emocional marcó la diferencia: enfermeros que acercaban música, mensajes motivacionales y pequeños gestos que sostuvieron la esperanza en los momentos más duros. “Se tiraban besos y se decían ‘te amo’ sin hablar”, contó Miriam al medio Los Andes sobre el primer reencuentro entre padre e hija dentro del hospital.

Tras la etapa crítica, llegó la rehabilitación. Manuel continuó su recuperación en una clínica en Godoy Cruz y Lara en el Hospital Carrillo, mientras la familia se reorganizaba para sostener el día a día. Las secuelas físicas (como cicatrices, debilidad muscular y dificultades respiratorias) siguen presentes, pero ambos avanzan con fisioterapia intensiva en el Valle de Uco. “Aprendimos a valorar cosas simples como respirar, caminar o bañarse”, expresó Lara, quien incluso descubrió su vocación por la medicina durante la internación.

Hoy, seis meses después, la escena es otra: el mate vuelve a circular en la casa y la familia está reunida. La experiencia dejó marcas, pero también una enseñanza profunda sobre la vida, la fe y la solidaridad (que incluyó el apoyo de vecinos, profesionales y la comunidad). Mientras continúan con su recuperación, los Arrué buscan reconstruir su rutina y advierten sobre los riesgos de los alimentos caseros mal conservados, con una certeza que resume todo: lo cotidiano puede cambiar en un instante, pero también se puede volver.