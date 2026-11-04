Sobrepoblación carcelaria y falta de patrulleros: los problemas de seguridad que encontró la Bicameral en San Rafael

La situación de las cárceles y las dificultades operativas de la Policía quedaron en el centro de la agenda de seguridad de San Rafael. La Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura, encabezada por el diputado peronista Germán Gómez, realizó una recorrida por la Colonia Granja Penal de El Cerrito y mantuvo un encuentro con concejales de distintas fuerzas políticas del departamento.

Durante la visita al establecimiento penitenciario, los legisladores recorrieron los pabellones y verificaron las condiciones edilicias, los mecanismos de seguridad interna y la distribución de alimentos. También se interiorizaron sobre la organización del personal y el funcionamiento cotidiano de la unidad.

Uno de los asuntos que concentró la atención fue la situación de la penitenciaría ubicada en Mitre y Pampa, que actualmente alberga a más de 400 internos y enfrenta problemas de sobrepoblación. Según planteó Gómez, la comisión busca conocer qué medidas tiene previstas el Gobierno provincial para atender esa problemática.

La recorrida se produjo pocos días después del grave episodio ocurrido en el penal de Boulogne Sur Mer, donde dos internos mantuvieron como rehén durante varias horas a un agente penitenciario. El hecho volvió a poner bajo discusión las condiciones de seguridad y el funcionamiento de los establecimientos carcelarios de Mendoza.

La agenda continuó en el Concejo Deliberante, donde los integrantes de la Bicameral escucharon los planteos de representantes de diferentes bloques. Allí aparecieron otras preocupaciones vinculadas con la seguridad en los barrios y distritos: la falta de móviles policiales, el deterioro edilicio de algunas comisarías y las dificultades para sostener la prevención del delito.

Gómez explicó que estas visitas forman parte de las atribuciones de control de la comisión. “Nuestra función es auditar, verificar cómo funcionan las instituciones de seguridad, conocer sus dificultades y hacer un seguimiento de los problemas detectados”, señaló.

Tras el relevamiento, el presidente de la Bicameral anticipó que buscarán avanzar con las autoridades provinciales para trasladar los reclamos recogidos en San Rafael y obtener respuestas sobre las necesidades detectadas.

La recorrida dejó así dos frentes de preocupación: la capacidad y las condiciones del sistema penitenciario y los recursos disponibles para prevenir el delito en las calles.