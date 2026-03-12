Search
Sitevinitech vuelve a la Ciudad de Mendoza con una nueva edición

La feria vitivinícola más importante de Latinoamérica se realizará del 12 al 14 de mayo y reunirá a referentes del sector.

La Ciudad de Mendoza volverá a ser sede de Sitevinitech, uno de los encuentros internacionales más destacados de la industria vitivinícola. La nueva edición se llevará a cabo durante tres jornadas, del 12 al 14 de mayo, en el Complejo de la Nave Cultural y Universitaria, consolidando al departamento como un punto clave para el intercambio y el desarrollo del sector.

En este marco, el intendente Ulpiano Suarez mantuvo una reunión con Arturo Yaciofano, director general de Sitevinitech, para avanzar en la organización del evento. Del encuentro también participó Yamila Meljim, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo de la Ciudad, junto a integrantes del gabinete municipal.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Durante los tres días de la feria se desarrollarán distintos espacios de diálogo e intercambio enfocados en los desafíos actuales de la industria del vino. Además, habrá actividades destinadas a promover la incorporación de nuevas tecnologías, fortalecer vínculos comerciales y generar oportunidades de negocios para empresas y profesionales del sector.

Desde la organización destacaron que el evento también busca potenciar la cooperación entre los protagonistas de la vitivinicultura regional y los países productores de Sudamérica. En ese sentido, Yaciofano remarcó que la feria es una oportunidad para impulsar alianzas estratégicas y ampliar las posibilidades comerciales de la industria.

