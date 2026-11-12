Sistema Provincial de Tutela Responsable: de qué se trata la iniciativa que se debate en el Senado

Mendoza dio un nuevo paso en el debate de un sistema provincial de identificación y tutela responsable de animales de compañía. El proyecto impulsado por la senadora Yamel Ases avanzó en comisiones del Senado y propone crear un registro único para perros y gatos, con identificación individual mediante microchips y un documento digital que funcionaría como una especie de DNI animal.

La iniciativa busca centralizar información que actualmente se encuentra dispersa entre municipios, veterinarias y organismos vinculados con la protección animal. El objetivo es contar con datos más precisos sobre la población de mascotas, identificar a las personas responsables de su cuidado y disponer de herramientas para prevenir el abandono y el maltrato.

El eje del proyecto es la creación del Registro Único Provincial de Animales de Compañía (RUPAC), una plataforma digital que permitirá asociar a cada animal con su tutor. La identificación está prevista para perros y gatos desde los tres meses de edad, mediante un microchip subcutáneo homologado u otro dispositivo permanente que establezca la autoridad de aplicación.

La colocación y validación del dispositivo estarán a cargo de veterinarios matriculados. Además de los datos de identificación, el sistema permitirá incorporar información sanitaria, como vacunas, desparasitaciones, castraciones, tratamientos e intervenciones médicas.

Qué obligaciones establece para los responsables

La propuesta apunta a que la identificación no sea solamente un mecanismo para recuperar animales extraviados. También busca establecer un vínculo formal entre cada mascota y la persona responsable de su cuidado.

El registro permitiría conocer quién está a cargo de un perro o gato ante situaciones de abandono, maltrato, mordeduras u otros incidentes. También facilitaría el acceso a los antecedentes sanitarios y la coordinación de campañas de vacunación, castración y prevención de enfermedades zoonóticas.

La implementación contempla la participación de los municipios, que podrían incorporar información durante los operativos de atención veterinaria y castración, además de articular con profesionales particulares.

La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Energía y Ambiente, que tendría a su cargo la administración del registro, la definición de los criterios técnicos y la coordinación con las distintas jurisdicciones.

Los plazos previstos para ponerlo en marcha

El proyecto establece una implementación por etapas. Una vez promulgada la eventual ley, el Poder Ejecutivo tendría 180 días para reglamentarla y otros 180 días, desde esa instancia, para poner en funcionamiento la plataforma digital.

A partir de la habilitación del sistema, los responsables contarían con 365 días para completar la identificación y el registro de sus animales.

La iniciativa también contempla la creación de un Consejo Asesor con participación de organizaciones vinculadas con la protección y el bienestar animal, para acompañar la aplicación de la normativa.

Otro de los aspectos incorporados es el concepto de violencia interrelacionada, que plantea la necesidad de articular las políticas de protección animal con los organismos que intervienen en situaciones de violencia intrafamiliar, de género y maltrato infantil.