Sismos en Mendoza: estas son las causas detrás de los temblores que sacuden la provincia

En el oeste de Argentina, la provincia de Mendoza se encuentra emplazada en una de las zonas de mayor peligro sísmico del país. La razón principal es que allí se produce la convergencia entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana, donde la Placa de Nazca se hunde bajo la Sudamericana, generando enormes tensiones en la corteza terrestre. Estas tensiones se liberan ocasionalmente en forma de terremotos.

Además, la zona de la precordillera andina donde se sitúa Mendoza concentra fallas geológicas activas (como la denominada Falla La Cal) que actúan como “zonas de ruptura” listas para liberar energía acumulada. Y no solo eso: la provincia está ubicada sobre depósitos aluviales y sedimentos recientes que amplifican los efectos de los movimientos sísmicos, lo que hace que incluso sismos moderados puedan sentirse más fuertes en superficie.

Las estadísticas lo confirman: en la región cercana a Mendoza se registran, en promedio, decenas de sismos de magnitud moderada cada año, lo que refleja tanto la alta actividad tectónica como la vigilancia permanente. Esta frecuencia hace que la posibilidad de que ocurra un terremoto con capacidad de causar daños graves sea real, por lo que la provincia está catalogada como de “alto riesgo sísmico”.

Por otro lado, la historia geológica también enseña: episodios como el terremoto de 1861, con una magnitud estimada de más de 7 y una intensa destrucción en la ciudad de Mendoza, recuerdan que el riesgo no es académico sino tangible. Las reconstrucciones urbanas posteriores incorporaron calles más amplias y plazas abiertas precisamente para facilitar evacuaciones y reducir impactos futuros.

La clave pasa por la planificación urbana, la construcción segura y la educación ciudadana. No basta solo con entender por qué tiembla Mendoza: es imprescindible traducir ese conocimiento en normas de edificación más estrictas, en refuerzos para viviendas antiguas y en la conciencia colectiva de que estar preparados puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.