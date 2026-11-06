Síndrome urémico hemolítico: Mendoza busca mejorar el diagnóstico y prevenir más casos

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza realizó una jornada de actualización sobre el síndrome urémico hemolítico (SUH) en el Hospital Universitario de Mendoza, con la participación de especialistas provinciales, referentes del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-ANLIS Malbrán) e integrantes de la empresa Inmunova. El encuentro convocó a 100 profesionales de laboratorio y de atención primaria, entre ellos médicos de familia y pediatras, con el objetivo de mejorar la detección de la enfermedad, el seguimiento de los pacientes y la investigación de posibles fuentes de infección.

Durante la actividad, la directora de Epidemiología, Andrea Falaschi, presentó los indicadores de Mendoza en comparación con el contexto nacional. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional 807, durante 2025 la provincia registró 25 casos de SUH, sobre un total de 209 notificados en Argentina, y alcanzó la segunda tasa más alta en la población general y la tercera en menores de cinco años. En cuanto a 2026, entre el 1 de enero y el 24 de octubre se contabilizaron seis casos confirmados y uno probable, sin fallecimientos. Frente a este escenario, se expuso una estrategia bajo el enfoque Una Salud, que contempla la relación entre la salud humana, los alimentos, el ambiente y los reservorios animales.

Uno de los principales anuncios fue la presentación de DETECTA-STEC Mendoza, un programa piloto para mejorar la detección temprana de infecciones en menores de diez años que consulten por diarrea aguda sanguinolenta. La iniciativa contempla cinco centros de atención: el Hospital de Uspallata, los centros de salud de Ugarteche y Costa de Araujo, el Hospital Tagarelli y el Microhospital de Puente de Hierro. El Hospital Notti funcionará como centro de referencia. La propuesta busca evaluar los tiempos de atención, el acceso a estudios, el cumplimiento de controles y la utilidad de nuevas herramientas diagnósticas en condiciones reales. También se aclaró que el test serológico rápido será complementario y que un resultado negativo no permite descartar una infección en etapas tempranas.

La jornada incluyó además exposiciones sobre el abordaje clínico del SUH, los métodos de identificación de la bacteria Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC) y la articulación entre los laboratorios públicos y privados. En materia de prevención alimentaria, se presentaron los resultados de una investigación en 97 carnicerías seleccionadas por criterios epidemiológicos, que arrojó una positividad inicial del 34% en las muestras analizadas. Tras las intervenciones sanitarias, los controles posteriores informaron resultados negativos en las muestras restantes. Las autoridades destacaron que el trabajo continuará con acciones de saneamiento, capacitación y seguimiento de los establecimientos, además de ampliar la trazabilidad hacia otros eslabones de la cadena cárnica.