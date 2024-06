Sincericidio: estos son los recortes que hizo Emir Andraos en Tunuyán

Con la entrada de Javier Milei a la presidencia de la Nación, todos los niveles estatales sufrieron desfinanciamientos en distintas áreas. Algo que también resonó y llegó al departamento de Tunuyán, provocando estancamiento y recortes en ciertos elementos que presentaban desde el municipio.

Algo que Emir Andraos, intendente de Tunuyán, comentó en diálogo con MDZ. Donde empezó comentando que desde Nación redujeron la coparticipación, lo que provocó una disminución del 15% en los ingresos comunales: “A eso le sumás que hay una gran presión salarial, por la pérdida del poder adquisitivo que han tenido los empleados municipales. Uno intenta acompañar desde la municipalidad pero no alcanzás a los índices inflacionarios. Todo el empleo ha quedado muy retrasado respecto de la inflación”, comentó.

Esta situación terminó guiando al gobierno municipal a hacer recortes, tal y como lo fueron los refrigerios que se pagaban desde la gestión de Martín Aveiro. “En el municipio de Tunuyán encontrás sólo café, ahora. Lo primero que hice fue que me senté con Hacienda, y les pregunté sobre dónde ven que se está yendo la plata. Me dijeron que gastamos mucho en refrigerio porque hacemos reuniones, eventos, y siempre hay un sanguchito, tortita. Se pide a demanda, y si sobra, sobra. Bueno, suspendimos los refrigerios. Por más que venga el presidente de Estados Unidos, toma café. No me causa ningún problema que venga quien venga, darle café o un mate cocido o un té. Con la limpieza lo mismo. Vamos en bloque, de acuerdo a qué necesita cada área. Todos los autos del municipio tienen GPS para que nadie se desvíe del recorrido que tiene que hacer. Además, hemos empezado a compartir el esfuerzo con quienes nos piden ayuda para realizar a los eventos”, sinceró el intendente.

Ajustes nacionales que también afectaron duramente a las políticas públicas, “estoy preocupado por la paralización de la obra pública nacional que, como es de público conocimiento, no arranca desde la gestión de Milei por una decisión política y estamos a la espera de que se resuelva porque por una cuestión presupuestarias no la podemos resolver. Tenemos 300 casas sociales para familias de clase media baja sin terminar, dos jardines maternales que están al 50%, una obra de asfalto al 40% y también financiamiento internacional para un estadio, que firmamos contrato, la empresa ganó la licitación. Un proceso muy largo de obras que hicimos con el municipio”, reiteró Emir.