Sin “zona fría”: qué pasará con las facturas de gas en Mendoza y cómo conservar el subsidio

Los hogares de Mendoza enfrentan un nuevo panorama respecto a las tarifas del servicio de gas natural. Con la reciente promulgación de la normativa aprobada en el Congreso, quedó eliminada la ampliación del régimen de “zona fría” que otorgaba rebajas automáticas de entre el 30% y el 50% a la totalidad de los usuarios residenciales del territorio, independientemente de sus ingresos.

A partir de este cambio, el beneficio deja de ser universal y pasa a estar condicionado a los niveles socioeconómicos del grupo familiar.

Hasta el momento la medida alcanzaba a unos 422.000 clientes en la provincia. Sin embargo, estimaciones de la Asociación de Defensa del Consumidor Protectora sugieren que apenas la mitad de ese universo lograría conservar la bonificación.

En declaraciones a MDZ Radio, la titular de la entidad, Romina Ríos, calculó que alrededor de 200.000 usuarios podrían mantener el beneficio, aunque remarcó que se trata de una proyección preliminar y no de un dato oficial.

Para seguir accediendo al descuento, los consumidores deberán estar registrados de forma obligatoria en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (Resef).

Los criterios de elegibilidad fijados son:

Ingresos del hogar: las entradas netas totales del grupo familiar no deben superar el equivalente a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2. En la actualidad, esta suma roza los $4,9 millones (monto sujeto a actualizaciones).

Barrios populares: integrantes de viviendas inscriptas en el ReNaBaP que cuenten con el Certificado de Vivienda Familiar.

Veteranos de Guerra: titulares de la pensión vitalicia por el conflicto del Atlántico Sur.

Personas con discapacidad: titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD). En este último caso, la Secretaría de Energía evaluará la situación económica del hogar para determinar si corresponde el apoyo.

El padrón para solicitar la asistencia permanece abierto de manera continua. La gestión se realiza de forma digital a través del portal oficial www.argentina.gob.ar/subsidios o mediante la aplicación Mi Argentina.

Desde la ONG remarcan la importancia de revisar y actualizar la información personal, especialmente en casos de mudanzas o cambios de titularidad. Como el beneficio está asociado al DNI y al número de medidor específico, el subsidio no se traslada de forma automática al cambiar de domicilio.

La situación particular de Malargüe

Malargüe es el único departamento que conservará el estatus histórico de zona fría, manteniendo la bonificación nominal del 50%. No obstante, experimentará un ajuste en el modo de liquidación: