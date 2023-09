Sin Stevanato: la foto con la tropa peronista que logró De Marchi de cara a las elecciones

Subido en la carrera por la gobernación, el candidato de La Unión Mendocina, Omar de Marchi tuvo su día peronista con un gran acto que se realizó el miércoles donde contó con el acompañamiento de sus nuevos aliados.

Sin embargo, el gran ausente fue el intendente de Maiopú, Matías Stevanato, que se especulaba con un respaldo al lujanino aunque hasta el momento no manifestó abiertamente su postura.

Del encuentro participó el intendente de Lavalle, Roberto Righi, el ex intendente de San Martín, Jorge Giménez, el ex funcionario de Francisco Pérez, Diego Martínez Palau, entre y el gremialista de Judiciales a nivel nacional, Ariel Ringles, entre otros. Por supuesto no faltó el armador del diputado nacional, Alejandro Cazabán.

“Estar con Omar no es un voto útil, es un voto necesario para Mendoza. Necesitamos una provincia que cuide a su gente y piense en mendocino. Hace rato que venimos viendo trabajar a Omar y compartimos la misma filosofía, que es, caminar el territorio, escuchar y hablar con el vecino y siempre estar pensando en cómo le podemos mejorar las cosas”, señalaron a través de un comunicado en La Unión Mendocina.

Además, la comunicación explica: “Decidimos sumarnos a La Unión Mendocina, porque coincidimos y compartimos el llamado a todos los trabajadores y trabajadoras para construir un gran consenso político, económico y social que permita alcanzar acuerdos básicos”, respecto de la incorporación del sector del peronismo.

Por último, el comunicado de LAUM menciona: “Solo a través del consenso será posible el diseño de un programa de mediano y largo plazo, para promover el desarrollo, la producción y el trabajo necesario y urgentes para superar la crisis y trazar un horizonte de crecimiento con justicia social”.