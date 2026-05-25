Sin Sebastián Villa, Colombia ya tiene a sus 26 mundialistas

El regreso de la selección colombiana de fútbol al Mundial llena de ilusión no solo a los jugadores elegidos por Néstor Lorenzo, sino a todo un país, en su gran mayoría futbolero.
El no haber clasificado a Qatar 2022 sin duda fue un revés muy doloroso, pero las últimas eliminatorias, con la actuación decorosa de la Copa América 2024 de por medio, agrandan la expectativa de poder superar la presentación de 2014, cuando el seleccionado cafetero llegó hasta los cuartos de final.
Ese proceso que gestionó José Néstor Pékerman mantiene la continuidad en las manos de Lorenzo, quien anunció a los 26 “guerreros” (mote muy controversial en Colombia) que buscarán llevarle alegrías al país.
Al dar los 26 convocados, quedaron excluidos Jhohan Romaña (San Lorenzo), Edwuin Cetré (Estudiantes) y Sebastián Villa (Independiente Rivadavia), uno de los nombres más sorpresivos en la prelista de 55 jugadores al no jugar en siete años con su seleccionado y ser cuestionado fuertemente por su condena por violencia de género.