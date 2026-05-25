Sin Sebastián Villa, Colombia ya tiene a sus 26 mundialistas

El regreso de la selección colombiana de fútbol al Mundial llena de ilusión no solo a los jugadores elegidos por Néstor Lorenzo, sino a todo un país, en su gran mayoría futbolero.

El no haber clasificado a Qatar 2022 sin duda fue un revés muy doloroso, pero las últimas eliminatorias, con la actuación decorosa de la Copa América 2024 de por medio, agrandan la expectativa de poder superar la presentación de 2014, cuando el seleccionado cafetero llegó hasta los cuartos de final.

📋 ¡𝗟𝗼𝘀 𝟮𝟲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗖𝗢𝗡 𝗢𝗥𝗚𝗨𝗟𝗟𝗢 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗔𝗡𝗢!



𝗘𝗹𝗹𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝗲𝗹𝗲𝗴𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗡𝗲́𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼, 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗻𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲 🇺🇸🇲🇽🇨🇦… pic.twitter.com/nUfoteMbyS — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 25, 2026

Ese proceso que gestionó José Néstor Pékerman mantiene la continuidad en las manos de Lorenzo, quien anunció a los 26 “guerreros” (mote muy controversial en Colombia) que buscarán llevarle alegrías al país.

Al dar los 26 convocados, quedaron excluidos Jhohan Romaña (San Lorenzo), Edwuin Cetré (Estudiantes) y Sebastián Villa (Independiente Rivadavia), uno de los nombres más sorpresivos en la prelista de 55 jugadores al no jugar en siete años con su seleccionado y ser cuestionado fuertemente por su condena por violencia de género.