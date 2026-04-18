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Sin remedios: la denuncia del PJ que pretende incomodar al Gobierno

El diputado Germán Gómez denuncia vaciamiento en el Programa Remediar con una fuerte reducción del vademécum. Pide explicaciones al Gobierno sobre cómo se las arreglarán los centros de salud.

El diputado provincial del PJ, Germán Gómez, lanzó duras críticas contra el Gobierno nacional por los recortes en el Programa Remediar, al que calificó como un pilar histórico de la atención primaria de la salud en Argentina.

“¿A qué Gobierno se le ocurre recortar remedios en salitas barriales?”, cuestionó el legislador, al advertir sobre el impacto de la medida en los sectores más vulnerables. En ese sentido, recordó que el programa, creado en 2002, llegó a más de 8.000 centros de salud en todo el país, cubriendo el 80% de las consultas del primer nivel y garantizando medicamentos a cerca de 19 millones de personas.

Gómez sostuvo que la reducción de partidas afecta directamente la capacidad de respuesta del sistema sanitario. “Hay que ser muy cínico y cruel para tomar una decisión que deja al médico sin herramientas para garantizar el tratamiento”, afirmó. Según explicó, en centros de salud de departamentos como San Rafael o Las Heras, muchos pacientes no pueden costear los medicamentos, por lo que dependen exclusivamente de su provisión gratuita.

El legislador también denunció una fuerte reducción del vademécum del programa: de 79 medicamentos disponibles, se pasó sólo a tres. “No es un ajuste técnico, es un acto de abandono que transforma la atención primaria en una promesa vacía”, aseguró, al advertir que la medida podría agravar cuadros de pacientes crónicos y afectar tratamientos esenciales.

En su análisis, Gómez señaló que la implementación del nuevo esquema —debatido en el Consejo Federal de Salud— prevé una transición en tres etapas. Durante junio, julio y agosto se distribuirán botiquines con 16 medicamentos, mientras que desde septiembre la cobertura se limitaría a tres. Además, indicó que la red de centros alcanzados se reduciría de más de 7.800 a unos 800.

El diputado también cuestionó la falta de información oficial. Según afirmó, el Ministerio de Salud de la Nación publicó un documento con detalles del rediseño, pero luego lo retiró y lo reemplazó por un texto más ambiguo. “Es una señal de que la medida no resiste el debate público y que se busca trasladar la responsabilidad a las provincias sin los recursos necesarios”, sostuvo.

Ante este escenario, Gómez pidió que la Legislatura de Mendoza exprese su rechazo a la medida y solicitó al Ministerio de Salud provincial que informe sobre las acciones previstas para garantizar el acceso a los medicamentos, el presupuesto asignado y los mecanismos de coordinación para evitar la desprotección de los pacientes sin cobertura privada.

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