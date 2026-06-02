“Sin prisa, pero sin pausa”: el emocionante video que compartió Juan Cruz Yacopini

Juan Cruz Yacopini volvió a compartir un alentador avance en su proceso de recuperación. El piloto mendocino publicó un video en sus redes sociales en el que se lo observa movilizándose por sus propios medios desde su silla de ruedas hacia el asiento de un automóvil, lo que refleja los progresos que viene logrando durante su rehabilitación.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje breve, pero cargado de optimismo: “Arrancando una nueva semana. Solo calidad, sin prisa, pero sin pausa“. En las imágenes se lo ve concentrado y realizando el ejercicio de manera autónoma, primero para sentarse en la butaca del vehículo y luego para salir de ella.

Las escenas generaron una inmediata repercusión entre quienes siguen de cerca su evolución. Cientos de usuarios dejaron mensajes de apoyo y reconocimiento por los avances alcanzados en los últimos meses.

Entre los comentarios más destacados apareció el del piloto español Nani Roma, múltiple campeón del Rally Dakar, quien escribió: “Puto crack querido. Dale dale fuerte“. También se sumaron familiares y seguidores. Su hermana expresó: “Dios, qué alegría verte así. Te amo. Es más que un orgullo ser tu hermana“.

Cabe recordar que la semana pasada, Yacopini también había compartido otro momento significativo de su recuperación al recibir la visita de integrantes de Toyota Gazoo Racing, el equipo con el que compite. En aquella oportunidad volvió a colocarse el overol de carrera, una imagen que generó una fuerte repercusión entre sus seguidores.

El piloto de 26 años continúa atravesando un exigente proceso de rehabilitación desde el accidente sufrido el 19 de diciembre de 2025 en el dique El Carrizal, cuando se arrojó al agua desde una embarcación sin advertir la escasa profundidad del lugar y sufrió un fuerte impacto contra el fondo, lo que le provocó un severo traumatismo.

Tras el hecho fue asistido por personal médico y trasladado inicialmente al Hospital Perrupato, en San Martín, donde ingresó con un cuadro de politraumatismo grave y shock medular. Posteriormente continuó su tratamiento en la Clínica de Cuyo y luego fue derivado al Instituto Fleni, en Buenos Aires, para seguir adelante con su recuperación.