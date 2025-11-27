Sin nada más que perder, River le soltó la mano a la AFA

La polémica consagración de Rosario Central como Campeón de Liga 2025 sigue dejando tela para cortar. A menos de una semana del sorpresivo anuncio de la estrella para el Canalla, ahora apareció River, que no solo confirmó que no hubo una votación, sino que la reunión ni siquiera fue del Comité Ejecutivo de la AFA.

El pasado martes, la Comisión Directiva de River protagonizó una reunión, donde se tocaron varios temas. Allí, Ignacio Villarroel, vicepresidente 2° del club y representante del Millonario en la Asociación del Fútbol Argentino, aclaró lo sucedido en las oficinas de Puerto Madero.

“Está mal informado. Ni siquiera fue una reunión del Comité Ejecutivo de AFA. La decisión de ese campeonato, que es una atribución solamente del Comité Ejecutivo de AFA, está mal porque fue una reunión de la Liga Profesional, que es un órgano dentro de AFA, pero no es el Comité Ejecutivo“, comenzó aclarando el dirigente.

Villarroel remarcó que “la formalidad de la reunión no tuvo la rigidez que generalmente tiene el Comité Ejecutivo de AFA, donde hay una orden del día” y que “fue una reunión informativa de cómo estaba planteado el calendario 2026“.

“Al final de la reunión, sin ponerlo a consideración, se comentó o informó a la mesa donde estaban los presidentes y vicepresidentes de los clubes que se iba a hacer un reconocimiento a Rosario Central por haber liderado la tabla de puntuación anual. Después eso se transformó, sin ningún tipo de expresión de voluntad, consentimiento o voto, en lo que fue la entrega de la copa a Central“, aseguró el vice.

De esta manera, River desmiente el anuncio de AFA, que aseguró que la decisión de coronar al Canalla fue producto de una resolución unánime del Comité Ejecutivo de la LPF. Villarroel estuvo en las oficinas de AFA el día que Angel Di María y compañía recibieron el trofeo.