Search
Instagram Facebook Twitter
Le soltó la mano

Sin nada más que perder, River le soltó la mano a la AFA

Ignacio Villarroel, vicepresidente 2° del Millonario e integrante del Comité Ejecutivo de AFA contó internas de la casa madre del fútbol.

La polémica consagración de Rosario Central como Campeón de Liga 2025 sigue dejando tela para cortar. A menos de una semana del sorpresivo anuncio de la estrella para el Canalla, ahora apareció River, que no solo confirmó que no hubo una votación, sino que la reunión ni siquiera fue del Comité Ejecutivo de la AFA.

El pasado martes, la Comisión Directiva de River protagonizó una reunión, donde se tocaron varios temas. Allí, Ignacio Villarroel, vicepresidente 2° del club y representante del Millonario en la Asociación del Fútbol Argentino, aclaró lo sucedido en las oficinas de Puerto Madero.

“Está mal informado. Ni siquiera fue una reunión del Comité Ejecutivo de AFA. La decisión de ese campeonato, que es una atribución solamente del Comité Ejecutivo de AFA, está mal porque fue una reunión de la Liga Profesional, que es un órgano dentro de AFA, pero no es el Comité Ejecutivo“, comenzó aclarando el dirigente.

Villarroel remarcó que “la formalidad de la reunión no tuvo la rigidez que generalmente tiene el Comité Ejecutivo de AFA, donde hay una orden del día” y que “fue una reunión informativa de cómo estaba planteado el calendario 2026“.

“Al final de la reunión, sin ponerlo a consideración, se comentó o informó a la mesa donde estaban los presidentes y vicepresidentes de los clubes que se iba a hacer un reconocimiento a Rosario Central por haber liderado la tabla de puntuación anual. Después eso se transformó, sin ningún tipo de expresión de voluntad, consentimiento o voto, en lo que fue la entrega de la copa a Central“, aseguró el vice.

De esta manera, River desmiente el anuncio de AFA, que aseguró que la decisión de coronar al Canalla fue producto de una resolución unánime del Comité Ejecutivo de la LPF. Villarroel estuvo en las oficinas de AFA el día que Angel Di María y compañía recibieron el trofeo.

ETIQUETAS:

riverRosario CentralAFAIgnacio Villarroel

+ Noticias

suprema corte

Giro inesperado en el caso Próvolo II: recusaron a los 3 jueces que deben decidir el futuro del fallo absolutorio

Por: Redacción NDI

Consejo sin acuerdo

El Gobierno mueve su ficha: qué pasará con el Salario Mínimo, Vital y Móvil tras el fracaso del Consejo

Por: María Orozco

Le soltó la mano

Sin nada más que perder, River le soltó la mano a la AFA

Por: Agustin Zamora

CONGRESO DE LA NACIÓN

Un diputado mendocino encabeza la presentación de un proyecto de ley para regular la eutanasia en Argentina

Por: Lucian Astudillo

PARA EL PERIODO 2027-2031

El Gobierno postuló al argentino Rafael Grossi para Secretario General de la ONU

Por: Lucian Astudillo

LEGISLATURA DE MENDOZA

Hebe Casado destacó la aprobación de la DIA de PSJ Cobre Mendocino en Diputados: “Es un …”

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter