Sin mochilas en las escuelas: la medida que tomó la DGE tras las amenazas y alcanza a todos los niveles

En medio de la creciente preocupación por las amenazas de tiroteo en escuelas, la Dirección General de Escuelas (DGE) implementó una medida preventiva que impacta en todos los establecimientos de Mendoza: los alumnos no pueden asistir con mochilas a clases.

La disposición forma parte de un protocolo de seguridad activado tras la detección de amenazas en distintas instituciones educativas, muchas de ellas vinculadas a mensajes o pintadas que generaron alarma en la comunidad escolar.

La medida clave: sin mochilas en las aulas

Según el protocolo definido por la DGE, los estudiantes deben concurrir solo con carpeta y cartuchera, sin mochilas ni bolsos, como forma de reforzar los controles dentro de las escuelas.

La medida se aplica tanto en el nivel primario como en el secundario, y alcanza a todas las instituciones de la provincia, en un intento por reducir riesgos y facilitar la supervisión dentro de los establecimientos.

Esta situación generó inconvenientes en algunos colegios, sobre todos aquellos en los que tienen jornada extendida y los alumnos deben llevar comida, ropa u otras pertenencias.

Más controles y presencia adulta en las escuelas

La restricción se complementa con otras acciones dispuestas por el organismo educativo:

Revisión previa de los edificios escolares a cargo de celadores

a cargo de celadores Mayor presencia de adultos en espacios comunes y baños

Supervisión constante durante la jornada escolar

El objetivo, según explicaron desde la DGE, es mantener la presencialidad pero bajo condiciones de mayor seguridad, evitando que las amenazas generen interrupciones en el dictado de clases.

Un protocolo en respuesta a un fenómeno inédito

Las autoridades educativas señalaron que las amenazas detectadas podrían estar vinculadas a retos virales o fenómenos de imitación en redes sociales, lo que explica la rápida expansión de casos en distintos puntos de Mendoza.

Frente a este escenario, el protocolo también contempla la intervención policial, la judicialización de los hechos y la contención de estudiantes y familias.

Mientras tanto, la medida de no asistir con mochilas se mantiene como una de las principales herramientas preventivas en todas las escuelas, en un contexto de alerta que atraviesa a toda la comunidad educativa.