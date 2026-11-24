La próxima edición de la Copa América se disputará en territorio estadounidense, que recibirá por tercera vez el torneo de selecciones más antiguo del mundo. El anuncio fue realizado por Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a través de sus redes sociales, donde confirmó que el certamen volverá al país norteamericano después de las experiencias de 2016 y 2024.

La competencia también podría presentar modificaciones en su formato. A diferencia de las últimas dos ediciones, en las que participaron 16 selecciones distribuidas en cuatro grupos, para 2028 se analiza un nuevo sistema de disputa, que volvería a incluir equipos de la Concacaf. Por el momento, tampoco se dieron a conocer las ciudades ni los estadios que recibirán los encuentros.

¡La CONMEBOL @CopaAmerica 2028 será en Estados Unidos! ¡El continente vibrará de nuevo con el torneo de selecciones más antiguo del mundo! pic.twitter.com/gvG2UR6qDQ — Alejandro Domínguez (@agdws) November 24, 2026

La relación de la Selección argentina con los torneos disputados en Estados Unidos también tiene otros antecedentes. En el Mundial de 1994 alcanzó los octavos de final, mientras que en la Copa América del centenario terminó como subcampeona. En 2024, en cambio, consiguió su decimosexto título continental y extendió una histórica racha de cuatro consagraciones consecutivas, que comenzó con la Copa América 2021, continuó con la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, y tuvo su último capítulo en territorio estadounidense.