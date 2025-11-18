Sin mendocinos: así quedaron los cruces de playoffs del torneo Clausura 2025

Este lunes, una vez que el árbitro Fernando Echenique pitara el final del partido que Gimnasia y Esgrima La Plata le ganó por 3 a 0 a Platense, concluyó la fase inicial del torneo Clausura 2025. Con las posiciones de todos los equipos ya inamovibles, se confirmaron los cruces de los octavos de final y las llaves de toda la instancia de playoffs.

Sin la presencia de equipos mendocinos en la etapa decisiva del torneo, debido al descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional y a la magra cosecha de puntos de Independiente Rivadavia, son dieciséis los equipos que continúan en carrera para convertirse en el nuevo campeón de la Liga Profesional.

https://twitter.com/LigaAFA/status/1990578985873654111

Entre los distintos cruces, se destaca el que disputarán Racing y River. El duelo adquiere vital trascendencia para ambos, ya que ninguno de los dos pudieron clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores, por lo que salir campeón se vuelve imperioso para ambos -especialmente para la Academia, ya que el Millonario está en una posición expectante en caso de que Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors se consagren y liberen un cupo.

En el caso del Xeneize, enfrentará a Talleres de Córdoba. El encuentro tendrá un condimento especial porque la T es dirigida por un ídolo del conjunto de la rivera: Carlos Tévez.

Otro duelo con historia será el que disputen Vélez y Argentinos Juniors. Por su parte, Rosario Central recibirá a Estudiantes, y Central Córdoba de Santiago del Estero hará lo propio con San Lorenzo.

Las otras llaves serán: Lanús-Tigre, Unión-Gimnasia La Plata, y Riestra-Barracas Central.

Los cruces de octavos de final comenzarán el fin de semana del 23 de nomviembre.

¿Cómo es el formato de los playoffs?

A partir de ahora, los duelos son de eliminación directa, y se juegan en el estadio del equipo que obtuvo una mejor ubicación en la tabla durante la fase regular. La final se jugará el 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

En caso de que un partido termine igualado, habrá tiempo extra, y si persiste la paridad se defirinrá mediante penales.

Estos son los cruces de octavos de final