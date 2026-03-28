Search
Instagram Facebook Twitter
3EJLPFIZMRGL3ALHZ5SES65COM

Sin lucirse, Argentina venció por la mínima a Mauritania

El conjunto nacional, que ultima detalles de cara al Mundial 2026, se impuso 2 a 1 en la Bombonera. Messi fue suplente.

Sin sobresaltos y con goles de Enzo Fernández y Nico Paz, la Scaloneta venció en su primer amistoso frente al Mundial al seleccionado de Macedonia.

El encuentro en la Bombonera, que contó con mayoría de titulares pero con la ausencia de Lionel Messi, que ingresó en el complemento, inició con la Albiceleste dominando el partido, que demoró en abrirse.

A los 16 minutos, Thiago Almada descargó con Nahuel Molina, que desbordó por la banda derecha y lanzó el buscapié que encontró a Enzo Fernández, que logró anticipar a su marcador para sacar el incontenible disparo que le permitió poner el 1 a 0.

A los 31 minutos llegó el segundo grito para los Campeones del Mundo, con el debut goleador con la selección de Nico Paz.

El jugador del Como 1907 se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área y sacó un potente zurdazo para poner el 2-0 parcial en favor de la Albiceleste.

El complemento fue mucho más chato. El equipo de Scaloni perdió fluidez, dejó de dominar con claridad y permitió que el rival creciera por momentos. En ese contexto, Dibu Martínez tuvo un protagonismo inesperado: respondió en tres ocasiones claras y sostuvo el arco en cero durante gran parte del segundo tiempo.

Finalmente, cuando el partido parecía terminar con un resultado corto viendo la diferencia de planteles, Mauritania logró anotar un gol y hacer historia frente al seleccionado argentino.

Tras un tiro libre, el Cuti despejó corto y Giuliano Simeone pifió al intentar rechazar después de una serie de rebotes. Jordan Lefort capturó la pelota y sacó un remate fuerte al segundo palo para romper la valla invicta argentina en la última jugada.

ETIQUETAS:

ArgentinaFIFAamistosoMauritania

+ Noticias

Sin lucirse, Argentina venció por la mínima a Mauritania

Por: Agustin Zamora

Qué dice el proyecto

Propiedad privada: el oficialismo presiona en el Senado para retomar la iniciativa

Por: María Orozco

servicio meteorológico

Sigue subiendo la temperatura y este será un sábado caluroso en Mendoza

Por: Redacción NDI

SUBA DE PRECIOS

En la previa de Semana Santa, el pescado en Mendoza registra aumentos de hasta el 130% interanual

Por: Redacción NDI

INCERTIDUMBRE

Créditos ANSES 2026: vuelven los préstamos de hasta $1.500.000

Por: Violeta Díaz Costa

ambición en salud

Mendoza quiere erradicar el cáncer de cuello uterino y así funcionaría el estudio

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter