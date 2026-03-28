Sin lucirse, Argentina venció por la mínima a Mauritania

Sin sobresaltos y con goles de Enzo Fernández y Nico Paz, la Scaloneta venció en su primer amistoso frente al Mundial al seleccionado de Macedonia.

El encuentro en la Bombonera, que contó con mayoría de titulares pero con la ausencia de Lionel Messi, que ingresó en el complemento, inició con la Albiceleste dominando el partido, que demoró en abrirse.

A los 16 minutos, Thiago Almada descargó con Nahuel Molina, que desbordó por la banda derecha y lanzó el buscapié que encontró a Enzo Fernández, que logró anticipar a su marcador para sacar el incontenible disparo que le permitió poner el 1 a 0.

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Centro de Molina y remate de Enzo Fernández para abrir el marcador ante Mauritania 💪



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A los 31 minutos llegó el segundo grito para los Campeones del Mundo, con el debut goleador con la selección de Nico Paz.

El jugador del Como 1907 se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área y sacó un potente zurdazo para poner el 2-0 parcial en favor de la Albiceleste.

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Golazo de Nico Paz de tiro libre para poner el 2-0 y el 10 lo aplauda desde el banco 👏



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El complemento fue mucho más chato. El equipo de Scaloni perdió fluidez, dejó de dominar con claridad y permitió que el rival creciera por momentos. En ese contexto, Dibu Martínez tuvo un protagonismo inesperado: respondió en tres ocasiones claras y sostuvo el arco en cero durante gran parte del segundo tiempo.

Finalmente, cuando el partido parecía terminar con un resultado corto viendo la diferencia de planteles, Mauritania logró anotar un gol y hacer historia frente al seleccionado argentino.

Tras un tiro libre, el Cuti despejó corto y Giuliano Simeone pifió al intentar rechazar después de una serie de rebotes. Jordan Lefort capturó la pelota y sacó un remate fuerte al segundo palo para romper la valla invicta argentina en la última jugada.