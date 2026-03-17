Sin Finalissima, se confirmó el único amistoso de la Argentina previo al Mundial

Después de la cancelación de la Finalissima contra España, la Selección Argentina ya tiene su hoja de ruta para lo que será la penúltima fecha FIFA antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Finalmente, la Albiceleste no viajará a ningún lado y se quedará en el predio de AFA para completar una semana de entrenamientos, a la espera a un amistoso.

La AFA anunció este martes que el plantel campeón del mundo se reunirá a partir de este fin de semana en el predio Lionel Messi de Ezeiza y el martes 31 disputará un amistoso ante Guatemala.

#SelecciónMayor ¡Nos vemos en Argentina! 🇦🇷



La Albiceleste jugará un partido amistoso el martes 31 de marzo ante #Guatemala 🇬🇹



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“¡Nos vemos en Argentina! Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni, viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala. En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio”, informó la Selección Argentina en su web oficial.