Sin feriado papal: los comercios en la Ciudad de Mendoza abrirán con normalidad

El comercio de la Ciudad de Mendoza tendrá actividad el próximo lunes 9 de noviembre, a pesar del feriado nacional establecido por la visita del papa León XIV a la Argentina. La decisión fue comunicada por la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (CECITyS), a partir de un relevamiento realizado entre los establecimientos de la capital.

De esta manera, quienes recorran el centro mendocino durante la jornada podrán encontrar comercios abiertos y acceder a la oferta habitual de productos y servicios. Para los negocios, en tanto, la apertura representa una oportunidad para sostener el movimiento económico en una fecha que, por el calendario, podría haber significado una jornada de menor actividad.

El feriado nacional fue establecido para el lunes 9 de noviembre en todo el país, en el marco de la visita oficial del Pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La decisión del Gobierno nacional responde a la organización de las actividades religiosas e institucionales y al operativo de seguridad y circulación previsto durante su estadía.

En Mendoza, la definición del sector comercial fue diferente a la de otros servicios y actividades que pueden modificar su funcionamiento durante los feriados. Según comunicó CECITyS, los establecimientos de la Ciudad de Mendoza abrirán sus puertas para recibir tanto a los residentes como a quienes lleguen desde otros departamentos o provincias.

La Cámara destacó que la decisión también busca acompañar la actividad turística y comercial de la capital, que durante los feriados suele recibir visitantes interesados en recorrer sus espacios públicos, paseos gastronómicos y centros de compras.

Por el momento, la comunicación no detalla horarios específicos ni la cantidad de locales comprendidos en el relevamiento. Así, el lunes 9 será feriado nacional, pero el comercio de la Ciudad de Mendoza mantendrá sus persianas abiertas, con la expectativa de aprovechar la circulación de público durante la visita papal.