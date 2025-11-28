Sin explicaciones: Milei suspendió su viaje a Estados Unidos para participar del sorteo del mundial

El presidente Javier Milei decidió cancelar el viaje que tenía programado a los Estados Unidos, una visita que incluía su presencia en el sorteo del Mundial 2026, donde la Selección argentina se perfila como una de las candidatas. Hasta el momento, no se han ofrecido explicaciones oficiales sobre los motivos de esta suspensión.

La cancelación, que representa el décimoquinto viaje frustrado del jefe de Estado al país norteamericano, fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta en la plataforma X.

El mandatario había recibido una invitación de Donald Trump para asistir al sorteo del Mundial, que se llevará a cabo este viernes en el Kennedy Center de Washington D.C. Se esperaba que también estuvieran presentes el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el director técnico de la Selección, Lionel Scaloni.

Además del evento deportivo, Milei tenía agendado un compromiso con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Consejo Empresarial Argentino-Estadounidense. Allí, tenía previsto ofrecer una conferencia magistral sobre las transformaciones económicas implementadas en Argentina desde el inicio de su gestión.

La disertación se titulaba: “El caso argentino: El desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. La Cámara había señalado que el evento buscaría destacar las oportunidades para fortalecer los lazos comerciales y las prioridades económicas del gobierno de Milei.

El viaje se iba a realizar poco después del reciente anuncio del acuerdo marco de comercio entre Argentina y Estados Unidos, hecho público el 13 de noviembre.

Este acuerdo, que está actualmente siendo revisado por los equipos legales de ambos países, contempla áreas clave como:

Aranceles.

Eliminación de barreras no arancelarias.

Normas y evaluación de conformidad.

Propiedad intelectual.

Acceso al mercado agrícola.

Empresas estatales y subsidios.

Comercio digital, entre otras.

Aunque el contenido detallado del acuerdo aún no es público, su firma es inminente. El propio presidente Milei había manifestado su deseo de viajar a la capital estadounidense para sellar personalmente el documento.

Detalles del sorteo

Respecto al sorteo, este tendrá lugar a partir de las 14:00 (hora de Washington D.C.) en la sala principal del Kennedy Center. Este auditorio fue facilitado por el expresidente Donald Trump, gracias a su relación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En la ceremonia, la FIFA definirá los grupos del Mundial 2026, que será el primero en la historia en contar con 48 selecciones y que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. El acto reunirá a autoridades deportivas, funcionarios invitados y representantes de todas las naciones participantes.