Sin equivalencias: Argentina goleó 6 a 0 a Puerto Rico

En un partido sin equivalencias, la Selección argentina vapuleó a Puerto Rico al golearlo por …, en lo que marcó el cierre de la gira de la Scaloneta por tierras estadounidenses. El encuentro se llevó a cabo en el Chase Stadium del Inter Miami, y contó con el arbitraje de Armando Villarreal.

Tras vencer a Venezuela, Lionel Scaloni plantó un equipo con varios cambios, entre los que se destacaba el regreso de su capitán: Lionel Messi.

Las diferencias abismales entre la Albiceleste y los Boricuas se manifestaron de entrada. Apenas iniciado el partido, Argentina comenzó a acumular situaciones de gol, evidenciando que no había equivalencias entre ambos equipos.

Después de insistir una y otra vez, Argentina lograría abrir el marcador a los 14′ con un cabezazo de Alexis Mac Allister tras un remate pifiado de Nico González. Instantes antes, en la misma jugada, Lionel Messi había estrellado un remate contra el travesaño del arco defendido por Sebastian Cutler.

Lejos de relajarse, los argentinos siguieron con su exhibición y, tan sólo nueve minutos después logró ampliar el marcador: Messi se inventó un exquisito pase por encima de la defensa de Puerto Rico para que Gonzalo Montiel ponga el 2 a 0 con un remate furibundo.

En tan sólo media hora de juego, Argentina ya se floreaba en un encuentro que parecía más un entrenamiento que un partido profesional. La superioridad volvió a materializarse a los 36′, cuando -nuevamente- Mac Allister culminó una jugada

colectiva para poner el 3 a 0. Quien asistió al volante que milita en el Liverpool fue el debutante José Manuel Flaco López.

Por el lado de Puerto Rico, poco pudo hacer y sólo inquietó en un par de ocasiones al Dibu Martínez con sendos remates de larga distancia.

Ya en el complemento, Argentina reguló constantemente y en ocasiones hasta parecía que sólo jugaban para que Messi marque un gol.

El cuarto gol albiceleste llegpo a los 65′, pero en esta ocasión el encargado de marcar no fue un jugador argentino: tras un remate de Nico González, Steven Echevarria marcó en propia meta en su afán por bloquear el disparo del futbolista sudamericano.

Argentina, que hasta se dio el lujo de cambiar de arquero durante el partido, llegó al quinto gol a los 79′ por intermedio del ingresado Lautaro Martínez, que sólo tuvo que empujar el balón casi abajo del arco.

Cuando Argentina todavía no había terminado de celebrar el quinto gol, cayó el sexto: nuevamente el Toro Lautaro Martínez fue el encargado de anotar, esta vez luego de que Messi le dejara servido el tanto con una pisada.

El partido finalmente culminaría 6 a 0, resultado que refleja la diferencia existente entre ambos equipos. Si bien el encuentro quizás no le permita sacar demasiadas conclusiones, Scaloni -tal como había adelantado en conferencia de prensa luego de la victoria ante Venezuela- al menos pudo hacer debutar a todos los “nuevos” citados: Flaco López, Anibal Moreno, Lautaro Rivero y Facundo Cambeses.