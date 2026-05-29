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Sin cambios en la temperatura: cómo estará el tiempo este viernes en Mendoza

Se empieza a cerrar la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un viernes con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura no tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma se mantendrá y dará una máxima de 19 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 4 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El sábado la temperatura llegaría sin cambios, pues la misma se mantendría y daría una máxima de 19 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Para el domingo el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 18 grados en una jornada con cielo despejado.

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