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Sin cambios en la temperatura: cómo estará el tiempo este lunes en Mendoza

Llega el primer día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo.

Arranca el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un lunes con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente cubierto en el territorio.

La temperatura no tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma se mantendrá y dará una máxima de 18 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 11 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas, aunque las probabilidades son mucho menores que días anteriores.

Cómo continuará el tiempo

Para el martes el tiempo tendría cambios, la temperatura aumentaría y daría una máxima de 20 grados en una jornada con cielo mayormente cubierto.

El miércoles la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma subirá y daría una máxima de 24 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

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Por: Redacción NDI

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