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Sin cambios en la temperatura: cómo estará el tiempo este jueves en Mendoza

Llega el cuarto día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un jueves con tiempo frío en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura no tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma se mantendrá y dará una máxima de 16 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a -2 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el viernes el tiempo no tendría cambios, la temperatura se mantendría y daría una máxima de 16 grados en una jornada soleada.

El sábado la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 15 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

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