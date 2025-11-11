Sin cambios en la máxima: cómo estará el tiempo este martes en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura no tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma se mantendrá y dará una máxima de 26 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 13 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El miércoles la temperatura llegaría sin cambios, pues la misma se mantendría y daría una máxima de 24 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Para el jueves el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 28 grados en una jornada mayormente soleada.