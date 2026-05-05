Sin cambios: cómo estará el tiempo este martes 5 de mayo en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura no tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma se mantendrá y dará una máxima de 25 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 8 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el miércoles el tiempo tendría cambios, la temperatura aumentaría y daría una máxima de 27 grados en una jornada soleada.

El jueves la temperatura llegaría con cambios, pues la misma disminuiría y daría una máxima de 18 grados a lo largo de un día mayormente nublado y con posibles lluvias.