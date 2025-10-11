Sin brillar, Argentina venció a Venezuela

Sin Lionel Messi, que fue liberado momentáneamente de la concentración para que dispute el partido que Inter Miami jugará este sábado por la MLS, la Selección argentina le ganó a Venezuela por 1 a 0, en un encuentro amistoso que se disputó este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, y que contó con el arbitraje de la referí estadounidense Tori Penso.

De entrada, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se hizo dueño de la pelota e impuso condiciones ante un rival que está en pleno recambio luego de quedar nuevamente al margen del próximo Mundial.

Con Leandro Paredes y Enzo Fernández dictando los tiempos del partido, Argentina coqueteó con el gol desde temprano. El dominio y asedio albiceleste se materializó a los 31′, cuando Giovani Lo Celso definió luego de una habilitación de Lautaro Martínez.

En el complemento, si bien Argentina mantuvo su supremacía sobre Venezuela, con el correr de los minutos el ritmo fue decayendo y el encuentro -pese a tratarse de un amistoso- se fue haciendo más friccionado.

Durante varios minutos, la Vinotinto emparejó el partido y hasta pudo haberlo empatado con un remate de Teo Quintero, que se estrelló contra el travesaño del arco defendido por el Dibu Martínez, que nada podía hacer.

Tras varios minutos de tedio, sobre el final Argentina volvió a pisar el acelerador y tuvo varias situaciones para liquidar el partido, pero el arquero Jose Contreras le negó el gol a los albicelestes -en especial a Lautaro Martínez- una y otra vez.

El encuentro finalmente culminaría 1 a 0. La próxima parada de la Selección será el martes, cuando enfrente en otro amistoso a Puerto Rico, a partir de las 21 horas en el Chase Stadium, donde hace las veces de local el Inter Miami.