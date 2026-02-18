Sin Bandera llega a Mendoza con un show que promete ser inolvidable

Sin Bandera (Leonel García y Noel Schajris), vuelve a la Argentina en el marco de su gira internacional Escena Tour, con una fecha destacada en Mendoza.

El concierto será este miércoles 18 de febrero, a las 21, en el Arena Maipú Stadium, donde interpretarán las canciones de su más reciente trabajo discográfico, “Escenas”, junto a los clásicos que marcaron a generaciones.

Dónde comprar las entradas

Las últimas entradas se encuentran disponibles a través de Ticketek y en la boletería del estadio. Los clientes de Banco Galicia podrán acceder al beneficio de seis cuotas sin interés con tarjeta Visa.

Sobre el nuevo disco

“Escenas”, el séptimo álbum de estudio de Sin Bandera, marca el inicio de una nueva etapa en la trayectoria del dúo romántico más influyente de Latinoamérica. El disco, compuesto por diez canciones, propone un recorrido por escenas, momentos y experiencias que definen la vida emocional de las personas, abordadas desde la sensibilidad característica de García y Schajris.

La gira por Argentina comenzó el 13 y 14 de febrero con funciones agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires, estuvo en Rosario y mañana continuará en Córdoba, celebrando además 25 años de trayectoria musical.

El repertorio incluirá canciones emblemáticas como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Sirena”, “Mientes tan bien” y “Suelta mi mano”, junto a las nuevas composiciones de “Escenas”, en un show íntimo y emotivo que invita a revivir la historia de una banda fundamental del pop latino.