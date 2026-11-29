Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un domingo con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 34 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 16 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia se mantiene sin alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El lunes la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma bajaría y daría una máxima de 33 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el martes el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 31 grados en una jornada con cielo mayormente cubierto.