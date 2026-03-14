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Sin alerta por tormentas: cómo estará el tiempo este sábado en Mendoza

Arranca el fin de semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un sábado con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 27 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 15 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el domingo el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 29 grados en una jornada mayormente nublada.

El lunes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma disminuiría y daría una máxima de 27 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

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Por: Redacción NDI

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