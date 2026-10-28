Sin alerta por lluvias: cómo estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Continúa el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un miércoles con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente despejado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma aumentará y dará una máxima de 27 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 11 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, ya que la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas.

Cómo continuará el tiempo

Para el jueves el tiempo tendría cambios, la temperatura aumentaría y daría una máxima de 28 grados en una jornada con cielo mayormente descubierto.

El viernes la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma subiría y daría una máxima de 31 grados a lo largo de un día mayormente nublado.