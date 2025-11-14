Simulación de consultas y recetas irregulares: PAMI endurece el monitoreo de prestaciones

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) reforzó los controles sobre el accionar de los prestadores médicos de PAMI tras detectar una serie de irregularidades graves vinculadas al sistema de órdenes médicas electrónicas (OME). Las anomalías incluyen facturaciones sin respaldo, simulación de consultas y uso indebido de datos personales de afiliados, según informó el organismo en un comunicado oficial.

De acuerdo con PAMI, las auditorías internas permitieron identificar “la utilización desmedida de los servicios prestacionales por parte de distintos profesionales médicos”, lo que derivó en la presentación de denuncias penales ante el Ministerio Público Fiscal. El organismo señaló que estas maniobras podrían configurar ilícitos y dar lugar a actos de defraudación contra la administración pública, afectando la correcta gestión de los recursos que provienen de los aportes de los jubilados y pensionados.

En este contexto, PAMI decidió actualizar el sistema de supervisión y trazabilidad de las atenciones médicas. El nuevo esquema incluye un monitoreo exhaustivo de los umbrales prestacionales, la obligatoriedad del uso del turnero institucional y una auditoría permanente del desempeño de cada prestador según su capacidad operativa declarada. De esta manera, cualquier desvío, exceso o irregularidad será penalizado de acuerdo con su nivel de gravedad.

Fuentes oficiales consultadas por Noticias Argentinas (NA) confirmaron que el organismo “detectó y denunció una serie de maniobras irregulares” que abarcan desde la simulación de consultas hasta la falsificación documental, pasando por recetas falsas y la manipulación de identidades de afiliados. Según indicaron, estos hechos involucraron a médicos, centros de salud, clínicas y farmacias que aprovecharon los mecanismos del sistema electrónico para generar prestaciones inexistentes o para cobrar prácticas que nunca se realizaron.

Los casos detectados motivaron al menos seis causas judiciales activas, impulsadas conjuntamente por el Instituto y la UFI PAMI en distintas jurisdicciones del país. Entre los episodios relevados, se encuentran prestadores que emitían órdenes médicas inexistentes, empresas que sostenían esquemas de fraude sistemático, médicos que utilizaban su usuario profesional sin haber atendido efectivamente a los afiliados y farmacias que dispensaban recetas electrónicas falsas.

En otros centros médicos, las auditorías identificaron manipulación de registros, uso compartido de credenciales y patrones repetidos de falsificación asociados al sistema de Órdenes Médicas Electrónicas. En todos los casos se verificó un abuso de los mecanismos digitales que derivó en denuncias por estafa, falsificación de documentos y defraudación contra el Estado.

PAMI sostuvo que el objetivo de estas medidas es proteger los recursos públicos, evitando maniobras que distorsionen el funcionamiento del sistema. Además, aclaró que la atención a los afiliados se encuentra garantizada en todo momento y que los controles reforzados no afectarán el acceso a los servicios médicos.

Las nuevas acciones de supervisión ya comenzaron a implementarse y contemplan sanciones administrativas y penales para los prestadores involucrados.