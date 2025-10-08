Simplifican un trámite de ANSES y puede hacerse de forma 100% virtual: quiénes pueden acceder

En el marco del proceso de digitalización del Estado, el Gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), anunció una nueva modalidad para solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Desde ahora, el trámite podrá realizarse de forma 100% digital mediante el portal “mi ANSES”, sin necesidad de intermediarios ni traslados.

Esta herramienta digital busca eliminar las demoras y reducir la burocracia en la gestión de beneficios sociales, especialmente en un contexto donde muchos adultos mayores tienen dificultades para trasladarse o acceder a oficinas físicas.

La decisión, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, tiene como objetivo agilizar y modernizar los procesos previsionales, garantizando mayor accesibilidad a los sectores más vulnerables. El nuevo sistema permite a las personas de 65 años o más iniciar su solicitud directamente desde una computadora o teléfono celular, completando los pasos en línea a través de su usuario de mi ANSES.

Qué es la Pensión Universal para el Adulto Mayor

La PUAM es una prestación vitalicia y no contributiva destinada a quienes no alcanzaron los 30 años de aportes requeridos para acceder a una jubilación ordinaria. Fue creada con el fin de garantizar una cobertura previsional mínima a los adultos mayores que no cuentan con ingresos formales o aportes registrados.

El beneficio equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio y es compatible con otros programas sociales, aunque no puede combinarse con jubilaciones, pensiones o la Prestación por Desempleo. Quienes acceden a la PUAM también tienen derecho a obra social, aguinaldo y aumentos trimestrales por movilidad, tal como el resto de los beneficiarios del sistema previsional.

Requisitos para solicitar la PUAM

Para tramitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más.

No cobrar ninguna jubilación o pensión de organismos nacionales, provinciales o municipales.

ninguna jubilación o pensión de organismos nacionales, provinciales o municipales. No percibir la Prestación por Desempleo .

la . Contar con DNI actualizado y datos personales y familiares validados en la base de ANSES.

El nuevo sistema digital guía paso a paso al usuario para completar la solicitud, cargar documentación y verificar su situación. Una vez aprobada, el beneficiario puede consultar el estado del trámite y la fecha de cobro también desde la plataforma.

Cómo es el nuevo trámite de ANSES 100% digital

Antes de iniciar, es fundamental tener la Clave de la Seguridad Social y verificar que los datos personales y de contacto estén actualizados en el sistema.

Ingresar a “mi ANSES“: Acceder al portal con CUIL y Clave de la Seguridad Social y verificar que los datos de contacto y domicilio sean correctos. Seleccionar la opción: En el menú, buscar la solapa “Solicitud de Prestaciones” y luego hacer clic en “Pensión Universal para el Adulto Mayor”. Seguir los pasos: El sistema guiará al usuario para completar la solicitud. Una vez finalizado, indicará que el pedido fue enviado exitosamente.

El seguimiento del expediente se puede realizar desde la misma plataforma, en la opción “Consulta de expediente”.

Cuánto se cobra y qué beneficios incluye

La PUAM es una prestación que garantiza un ingreso mensual y cobertura de salud.