Con la presencia del Senador Nacional Alfredo Cornejo, el presidente UCR Mendoza e Intendente de Godoy Cruz Tadeo García Salazar, y autoridades departamentales, asumieron las nuevas autoridades de la UCR, comandadas por Silvia Cornejo quien a partir de la fecha es Presidente del Comité UCR San Carlos.

El acto se llevó a cabo en La Consulta este jueves 24 de marzo , fecha que fue rememorada por los referentes del radicalismo. Entre las voces destacadas estuvo la de Silvia Cornejo quien asumió la presidencia del comité local. «Quiero rememorar un poco y retrotraernos y recordar que San Carlos es un departamento que políticamente le ha dado a la provincia tres gobernadores radicales desde Lencinas, Alfredo Cornejo y ahora Rody Suarez. También recordó al Intendente radical Miguel Natalio Firpo, que transitó el departamento con su gestión por 16 años».

Entre las nuevas autoridades que asumieron este jueves se encuentran: UCR COMITE MAYORES: Presidenta: Silvia Cornejo Vicepresidente: Severiano Vera. SECRETARÍA DE LA MUJER: Jaquie Torrez, Mabel Coronel CIRCUITOS: VILLA SAN CARLOS: Presidenta: Eliana Salinas CHILECITO: Presidenta: Georgina Correa PAREDITAS: Alejo Perez Presidente: EUGENIO BUSTOS Presidente: Omar Sorroche LA CONSULTA Presidente: Néstor Bastías JUVENTUD RADICAL

Presidente: Facundo Norillo, Vicepresidenta: Milagros Estrella

Silvia destacó la importancia de este año en particular. «Este es un año histórico en San Carlos por sus 250 años, me parece importante rescatar toda esta historia del radicalismo y ponernos de pie para seguir avanzando en un camino que nos lleve a consolidar la UCR en San Carlos, pero también por qué no imitar a los grandes ejemplos que tenemos a nivel nacional y provincial».

La primer mujer en liderar el Radicalismo en San Carlos

Silvia se mostró orgullosa de ser la primer mujer en encarar este rol en el departamento. «Quiero también destacar el hecho de que hoy asumiendo como nueva conductora, es un orgullo para mí se la primer mujer en este departamento en liderar este rol. Agradeció la participación de mujeres que formaron parte de la gestión de Miguel Natalio Firpo, como «Delcia Bianchetti, Kiti Nuarte y a Marite Burky, mujeres que le dieron a la historia del radicalismo sancarlino un montón de emociones, en una época donde ser radical era difícil pero ser mujer mucho más».

Por último dio un mensaje específico a la militancia. «Ponerme a disposición de ustedes, la verdad que es un placer para mí que podamos celebrar esta nueva etapa del radicalismo e invitarlos a trabajar todos juntos, a trabajar en pos de poder garantizar mejoras a la vida y a la rutina de los sancarlinos y las sancarlinas».