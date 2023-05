Un grupo de buzos, asistidos con cámaras y un robot subacuático de la Prefectura Naval Argentina, no lograron hallar ningún indicio del hombre debajo del agua del embalse. No se supo más nada de él desde el 11 de enero pasado.

Fue negativo el operativo de búsqueda del cuerpo de Humberto Rodríguez en las aguas del lago El Nihuil desarrollado este jueves en San Rafael. El hombre desapareció en enero y la familia está desesperada.

«Gracias a Dios no estaba, lo que aun nos da esperanzas», le dijo su hija Lorena a los medios locales este jueves luego de que terminara la búsqueda en el lago sureño. Los buzos que se sumergieron en las aguas del lago no hallaron nada, solo un pedazo de tela que nada tiene que ver con Rodríguez de 71 años. Por su parte, los hombre rana estuvieron asistidos por un robot sub acuático de la Prefectura Naval Argentina.

Los buzos se sumergieron en las aguas, equipados con cámaras para grabar las aguas de El Nihuil, e inspeccionar el fondo del lago. En este sentido la joven aseguró que toda la familia «está en la misma». «Estamos viendo qué se puede hacer, pero después de cuatro meses no sabemos a dónde ir», señaló la mujer.

El operativo comenzó a las 11 en el lago El Nihuil y finalizó a las 18. Sin embargo, se descarta que haya nuevas búsquedas en el lugar.

En el lugar trabajaron buzos y un robot preparado.

Humberto Daniel Rodríguez desapareció hace exactamente cuatro meses, el 11 de enero del 2023 en el distrito de El Nihuil, en San Rafael. La última vez que la familia del hombre lo vio fue ese miércoles 11 de enero. En un principio, pensaron que se había ido a Luján a visitar a sus hermanos, pero como no había noticias, decidieron ponerse en contacto con sus tíos y sobrinos, quienes le aseguraron que nunca llegó a ese lugar.

Una de las campañas que se hicieron en el Sur para encontrar a Humberto.

Humberto mide 1,80 metros, es canoso, de contextura robusta y de tez blanca. Quien lo haya visto, dar aviso al 911 o llamar al 2995806349.