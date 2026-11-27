El suministro de agua potable en el área metropolitana continúa comprometido este viernes a raíz de la elevada turbiedad del agua cruda que llega desde el río Mendoza tras las maniobras realizadas en el dique Potrerillos.

De acuerdo con el parte oficial difundido por Aguas Mendocinas (Aysam), el sistema avanza en una recuperación gradual, aunque todavía sin día ni horario confirmado para su normalización total.

Si bien los establecimientos potabilizadores Luján I y II retomaron la producción el jueves y comenzaron a recomponer niveles, las plantas Alto Godoy y Benegas siguen condicionadas por el barro en suspensión, lo que mantiene bajas las reservas generales.

Según el monitoreo informado en la mañana de este viernes por la prestataria, el nivel de almacenamiento continúa por debajo de los parámetros normales:

Planta Benegas: opera con el 57% de su capacidad de reserva.

Planta Alto Godoy: registra apenas un 48% de reserva.

Desde la empresa remarcaron que el ritmo de restablecimiento depende exclusivamente de la evolución en la calidad del agua cruda: a medida que descienda la turbiedad en las fuentes de captación, las plantas podrán ampliar su caudal de tratamiento y estabilizar la red.

El reporte de Aguas Mendocinas detalla que las dificultades en el servicio persisten en distintos barrios y distritos de cinco departamentos:

Ciudad de Mendoza: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª Sección, además de La Favorita.

Godoy Cruz: Las Tortugas, zona oeste, San Francisco del Monte y Benegas.

Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Kilómetro 11 y Pedro Molina.

Las Heras: sectores centro, norte y oeste.

Maipú: Coquimbito y Luzuriaga.

La intensidad del problema varía según la cota y el comportamiento de cada acueducto, por lo que conviven sectores con falta total de suministro y otros con presión reducida.

Mientras se aguarda la mejora en el agua que ingresa a los establecimientos, Aguas Mendocinas sostiene un esquema de asistencia mediante camiones cisterna destinado a garantizar el abastecimiento en centros considerados críticos, como hospitales, clínicas y servicios de hemodiálisis.