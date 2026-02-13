Search
Siguen los coletazos por el video falso de Cornejo: ahora el Gobierno anunció que buscará legislar las fake news en redes sociales

Desde el Ejecutivo provincial adelantaron que avanzarán en gestiones tras la denuncia presentada por el Gobernador por un video con información falsa. El planteo buscará que se establezcan responsabilidades por el uso indebido de redes sociales.

Luego del revuelo que generó la viralización de un video falso del gobernador Alfredo Cornejo -el cual derivó en una presentación judicial del mandatario mendocino-, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, Natalio Mema, confirmó que el Ejecutivo provincial avanza en gestiones para impulsar en el Congreso de la Nación una iniciativa que regule la difusión de fake news en redes sociales.

Para nosotros las redes sociales son una herramienta espectacular, creo que bien utilizadas han traído una democratización grande de toda la información y la comunicación, que está muy bien. Cuando se utilizan malintencionadamente y manipulando información que no es real, la idea es que hayan responsables”, afirmó Mema al explicar los objetivos que perseguirá la iniciativa.

En referencia a la situación sufrida por el Gobernador, el Ministro sostuvo que se trató de una “mentira absoluta” que afectó la imagen institucional de Cornejo y remarcó que, ante la ausencia de una regulación específica, se buscará avanzar con una propuesta legislativa. En ese sentido, indicó que “seguramente se presentará en algún momento dentro del Congreso de la Nación una iniciativa para poder regular el uso de información falsa”.

Además, Mema agregó que existen distintos proyectos en análisis y que la intención es construir consensos políticos. “La idea es trabajarlo en conjunto con el resto de las fuerzas políticas”, aseguró.

