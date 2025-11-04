Siguen los cambios en el Gobierno: renunció la viceministra de Salud de la Nación

Luego de que el pasado viernes Guillermo Francos y Lisandro Catalán presentaran sus renuncias a sus cargos de Jefe de Gabinete y Ministro del Interior, respectivamente, este lunes otro funcionario anunció que dejará su cargo en el Gobierno.

En esta ocasión se trata de Cecilia Loccisano, quien hasta hoy se desempeñaba como viceministra de Salud, cartera que está bajo la conducción de Mario Lugones.

A través de un comunicado en su perfil en la red social “X”, Loccisano informó que “el día de hoy presenté mi renuncia al Ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y Viceministra de Salud de la Nación“.

En el texto publicado, la ahora ex funcionaria destacó que “durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos“.

La ex viceministra de Salud de la Nación expresó que durante su estadía en el Ministerio pudo acompañar “grandes transformaciones y desafíos que fortalecieron mi compromiso con una gestión eficiente, responsable y enfocada en quienes más lo necesitan“.

“Desde el lugar en el que me encuentre, seguiré acompañando y trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas“, asegura Loccisano, que cierra su comunicado agradeciendo al presidente Javier Milei y al ministro Mario Lugones “por la confianza y oportunidad de haber sido parte del equipo“.