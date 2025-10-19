Siguen abiertas las inscripciones para que el personal de seguridad privada finalice sus estudios secundarios

Continúan abiertas las inscripciones para que el personal de seguridad privada de la provincia de Mendoza pueda completar sus estudios secundarios. Esta propuesta forma parte del acuerdo entre la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Ministerio de Seguridad y Justicia, con el objetivo de asegurar que los trabajadores del sector cuenten con la formación mínima requerida por ley y las competencias necesarias para desempeñarse de manera eficiente y responsable.

Desde la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos informaron que los centros educativos se encuentran distribuidos en todos los departamentos de la provincia, y que la información sobre cursado e inscripciones está disponible en el portal educativo oficial.

Con el propósito de promover la terminalidad educativa, el gobierno escolar ofrece diferentes formatos y opciones pedagógicas adaptables a las necesidades de cada estudiante. Los cursados pueden realizarse de manera presencial, semipresencial o a distancia, facilitando así el acceso a la educación para quienes trabajan en el rubro.

La reciente reglamentación de la Ley Provincial Nº 9578 establece como requisito contar con el título secundario para ejercer como vigilador. Esta medida busca jerarquizar la seguridad privada, garantizando la presencia de personal capacitado y con formación acreditada.

Para acompañar este proceso, el Ministerio de Seguridad y Justicia, junto a la DGE, dispuso alternativas gratuitas que incluyen cursado virtual o presencial, mesas especiales de examen y un sistema de inscripción ágil mediante código QR.