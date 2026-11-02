Siguen abiertas las inscripciones para educación superior: qué carreras están disponibles en el Valle de Uco

Este lunes, desde el Gobierno de Mendoza confirmaron que los terciarios públicos y privados siguen con las inscripciones abiertas para lo que será el Ciclo Lectivo 2027. Un nuevo año que llega con una amplía variedad de carreras de educación superior en toda la provincia.

Y es que, la gran propuesta educativa está apuntada a jóvenes y adultos que busquen seguir en formación profesional. Teniendo posibilidades en todos los departamento de la provincia, lo cual incluye al Valle de Uco con una oferta bastante grande.

Por eso, desde Diario NDI te presentamos una lista completa de las ofertas de educación superior pública que está presente dentro de esta región. Siendo clave destacar que no se incluirán los datos de universidades privadas o ITU.

En el departamento de Tunuyán, los aspirantes podrán acceder a las siguientes carreras:

Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico

Tecnicatura Superior en Enfermería Profesional

Profesorado de: Biología Educación Técnica Historia Geografía Educación Inicial Educación Primaria



En el departamento de Tupungato, los futuros estudiantes tienen una variedad mucho más amplia para elegir:

Tecnicatura Superior en: Agronomía Turismo Enología e Industrias Frutihortícolas Diseño Digital e Interactivo Administración de Empresas Administración Pública Administración Pública c/o en Gestión Penitenciaria Administración Pública c/o en Instituciones Legislativas Logística Petróleo y Gas



Finalmente, el departamento de San Carlos se posiciona como el centro educacional de nivel terciario más importante en el Valle de Uco:

Tecnicatura Superior en: Agronomía Higiene, Seguridad y Ambiente Administración de Empresas Desarrollo de Software Enología e Industrias Frutihortícolas Redes y Ciberseguridad Administración Pública Comercio Internacional y Aduanas Enfermería Profesional Estadística Social Gestión Integral de Recursos Hídricos Laboratorio de Análisis Clínicos Mecatrónica Vitivinicultura y Enología

Profesorado de: Inglés Lengua y Literatura Educación Inicial Educación Primaria Artes Visuales Matemática



Para saber en que instituto podes encontrar la carrera que te gusta, entra a este LINK y allí vas a encontrar todos los datos sobre la misma.