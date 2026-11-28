Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un sábado con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 33 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 16 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia se mantiene con alertas por posibles tormentas.

Cómo continuará el tiempo

Para el domingo el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 35 grados en una jornada con cielo mayormente cubierto.

El lunes la temperatura llegaría sin cambios, ya que la misma se mantendría y daría una máxima de 35 grados a lo largo de un día mayormente soleado.