Vendimia 2026

Sigue la lluvia: ¿se suspende la Vendimia?

La organización informó detalles sobre la fiesta máxima y no descartó cambios en las próximas horas. Los detalles.

Desde la Subsecretaría de Cultura se informa que el Acto Central de la fiesta se llevará a cabo desde las 21 horas en el que se dará inicio al espectáculo de la Fiesta de la Vendimia.

A las 18 se abrirán las puertas al público. Al término del acto central se elegirá a la nueva Reina Nacional de la Vendimia y, posteriormente, se realizará el concierto de Luciano Pereyra.

Se pide suma precaución para aquellos que quieran asistir a los cerros. Se sugiere llevar calzado adecuado, paraguas o pilotos y abrigo, ya que allá arriba las temperaturas suelen ser más bajas.

En caso de tener algún cambio de último momento en los pronósticos, se comunicará inmediatamente.

