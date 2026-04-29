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Sigue la alerta por Zonda y así estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Llega el tercer día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un miércoles con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 26 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 3 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de viento Zonda.

Cómo continuará el tiempo

Para el jueves el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 23 grados en una jornada soleada.

El viernes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 24 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

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