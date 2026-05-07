Sigue la alerta por Zonda y así estará el tiempo este jueves en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un jueves con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 20 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 1 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de ráfagas de viento Zonda.

Cómo continuará el tiempo

Para el viernes el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 16 grados en una jornada soleada.

El sábado la temperatura llegaría con cambios, pues la misma disminuiría y daría una máxima de 13 grados a lo largo de un día mayormente soleado y con mínimas bajo cero.