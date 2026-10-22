Sigue la alerta por tormentas y así estará el tiempo este jueves en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un jueves con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente cubierto en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 23 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 11 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas, aunque con pocas probabilidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el viernes el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 19 grados en una jornada con cielo mayormente nublado y con posibles lluvias.

El sábado la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma bajaría y daría una máxima de 12 grados a lo largo de un día mayormente nublado y con posibles lluvias.