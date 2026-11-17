Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura no tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma se mantendrá y dará una máxima de 26 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 11 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, ya que la provincia cuenta con alertas por posibles tormentas.

Cómo continuará el tiempo

Para el miércoles el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 25 grados en una jornada con cielo mayormente cubierto.

El jueves la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma subiría y daría una máxima de 27 grados a lo largo de un día mayormente nublado.