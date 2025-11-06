Sigue la alerta por lluvia y así estará el tiempo este jueves en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un jueves con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 19 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 9 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por posibles lluvias en zonas de la provincia.

Cómo continuará el tiempo

Para el viernes el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 21 grados en una jornada mayormente soleada.

El sábado la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 18 grados a lo largo de un día mayormente nublado y con posibles lluvias.